Verso Ajax-Inter, quando parla Chivu? Rifinitura e conferenza, tutti gli orari

Verso Ajax-Inter, quando parla Chivu? Rifinitura e conferenza, tutti gli orari

Gli orari di conferenze e allenamenti delle due squadre alla vigilia della sfida in programma il 17 settembre
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Mercoledì 17 settembre alle ore 21:00 l'Inter affronterà in trasferta l'Ajax per la prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025-2026.

Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di martedì 16 settembre.

  • Ore 11.00 Allenamento Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile

  • Ore 12.15 Allenamento Ajax | Sportpark De Toekomst, Amsterdam

  • Ore 14.30 Conferenza Stampa ufficiale Ajax | Johann Cruijff Arena, Amsterdam

  • Ore 19.00 Conferenza Stampa ufficiale Inter |Johann Cruijff Arena, Amsterdam

