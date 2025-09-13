Nella conferenza stampa che precede la gara di Premier League del Liverpool contro il Burnley, l'allenatore dei Reds, Arne Slot, è tornato sull'esclusione di Federico Chiesa dalla lista Champions. Il club inglese è tra le rivali dell'Inter nella prima fase del torneo, quella per la qualificazione agli ottavi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppe champions league Slot: “Esclusione Chiesa? Una cosa difficile da fare. Non era contento ma mi ha risposto…”
coppe
Slot: “Esclusione Chiesa? Una cosa difficile da fare. Non era contento ma mi ha risposto…”
L'allenatore della squadra che sarà tra le rivali dell'Inter in Champions ha parlato del giocatore italiano escluso dalla lista del torneo
«Escludere un giocatore ovviamente è una delle cose più difficili da fare come manager. Già non è facile dire a un giocatore che non giocherà, lo è ancor di più dirgli che non è in lista. Gli ho spiegato le ragioni della scelta. Non era contento, ovviamente. Ma penso che abbia compreso le mie motivazioni», ha sottolineato.
«Ad ogni modo, Federico mi ha dato una risposta di quelle che vuoi sentire da un giocatore, ossia che è pronto a dare una mano alla squadra nelle coppe nazionali e in campionato e lo ha già dimostrato. In questi giorni ha lavorato duramente per farsi trovare pronto nelle prossime partite», ha concluso sulla questione.
(fonte: agenzia)
© RIPRODUZIONE RISERVATA