«Sapete quante partite abbiamo giocato nelle ultime due settimane? Sapete che avremo la stessa situazione a Milano? Arriviamo tardi dai nostri viaggi in trasferta con i giocatori che vanno a letto alle 5 del mattino. Non cerchiamo scuse ma altri Paesi proteggono le squadre che giocano in Europa. Chi affronta questo problema dovrebbe sapere cosa sta succedendo. Non he hanno idea». Hansi Flick, nei giorni scorsi, ha parlato delle difficoltà del Barcellona per i tanti impegni ravvicinati nelle scorse ore. Il Barcellona ha chiesto di anticipare l'orario della partita del 3 maggio contro il Valladolid ma la Liga, che ha già anticipato la gara dal 4 maggio al 3 proprio perché in programma il 6 maggio c'è Inter-Barcellona, non anticiperà ulteriormente l'orario.