Sono 22 i convocati di Hansi Flick, tecnico del Barcellona, per la semifinale di andata di Champions League contro l'Inter, in programma questa sera allo stadio Montjuic. Il tecnico dei catalani, come previsto, dovrà fare a meno degli infortunati Lewandowski, ter Stegen e Balde, oltre a Bernal e Casado.