Confermate le previsioni della vigilia per quanto riguarda la formazione scelta da Inzaghi per Bayern Monaco-Inter.

In difesa c'è Pavard con Acerbi e Bastoni a protezione della porta occupata da Sommer. Gli esterni di centrocampo sono Darmian e Carlos Augusto, con Dimarco che invece siede in panchina. Il tridente di centrocampo è quello titolare, ossia Calhanoglu in cabina di regia e Barella e Mkhitaryan mezzali. In attacco, spazio alla ThuLa, Thuram e Lautaro. Novità, invece, per il Bayern Monaco perché non c'è Muller: al suo posto Guerreiro che potrebbe agire da trequartista alle spalle di Kane.