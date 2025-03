Prima della pausa per le Nazionali l'allenatore del club tedesco aveva parlato di una pausa di settimane per il difensore sudcoreano che è già tornato ad allenarsi con i compagni

Prima della pausa per le Nazionali il suo allenatore, Kompany, aveva annunciato che Minjae Kim si sarebbe fermato per un qualche settimana per curare un problema al tendine d'Achille. Il giocatore del Bayern Monaco aveva così saltato la convocazione con la Corea del Sud e il suo ct aveva parlato della gestione del problema in questi termini: «Il calciatore non è stato protetto». O forse sì se si pensa che il difensore è già tornato ad allenarsi con il club tedesco in vista della ripresa del campionato (e della Champions League, quando nei quarti la squadra tedesca affronterà l'Inter di Inzaghi).