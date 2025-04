Bayern, Kompany recupera Pavlovic e Coman. Meglio anche Upamecano

L'allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany, è rimasto cauto in vista della partita contro il Borussia Dortmund sulla possibilità che Pavlovic e Coman possano tornare a giocare. Ma in Germania li danno di rientro nella sfida contro l'Inter, la gara di ritorno dei quarti di finale della Champions che si giocherà a San Siro dopo l'1-2 dell'andata. La stampa tedesca parla di speranza anche per il portiere Manuel Neuer, ma lo staff medico predica pazienza. "A Neuer mancano ora sei giorni alla partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l'Inter. Al momento, la situazione non sembra rosea per quanto riguarda il suo impiego. Solo un miracolo potrebbe guarire il polpaccio per mercoledì e riportarlo in porta. Altrimenti c'è Urbig, come nella gara di Monaco", scrive la Bild.