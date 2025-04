Così il giornalista: ""Ma è vero come dice Kompany che l’Inter abbia festeggiato tanto al fischio finale e dopo? Veramente no"

Vincent Kompany l'ha ribadito a più riprese nel post-partita di ieri sera: "Cos'ho detto ai giocatori? Che mi è sembrato che gli avversari festeggiassero un po' troppo. Non c'è ragione per sentirci battuti dopo la prestazione: abbiamo giocatori che mancano, ma non ci siamo abbattuti e siamo rimasti positivi e pericolosi". Il tecnico belga ha sottolineato infatti che l'Inter, al termine della gara, a detta sua, ha celebrato troppo il successo.