«Diciamo la verità: a noi quando il PSG spendeva e metteva assieme le figurine non ci era simpaticissimo. Ma andavo un po' controcorrente, perché avevano sempre sorteggi sfavorevoli e uscivano dalla Champions. Ora questa squadra gioca da squadra. Gli attaccanti che rientrano e aiutano i centrocampisti di qualità, gli esterni che hanno una grande esperienza. Il portiere solo noi siamo arrivati a criticarlo così esageratamente e sappiamo invece cosa Donnarumma ha fatto per la nostra Nazionale. Sono arrivate due squadre con merito in finale, non le più forti, ma le più brave nel percorso fino ad ora». Così Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, su Skysport ha parlato della finale di Champions tra l'Inter e il PSG e in particolare riferendosi all'avversaria nerazzurra.