«Lautaro ha una leadership innata, il suo modo di giocare trascina la squadra. Realizza ma anche quando non fa gol è dentro alla prestazione. Gli occhi, l'espressione, la sua serietà, le capisco, anche io non ero molto gioioso. Mentre nella gara di Istanbul l'Inter partiva da sfavorita e poi si è resa conto in partita che poteva starci bene dentro, pareggiarla o vincerla, o ai supplementari. Questa è stata vissuta in un'altra maniera come partita. Non so se si parte 50 e 50 per esperienza e giocatori, età media. Il PSG è diventata squadra. L'Inter non è la più forte ma è stata la più brava nel percorso. Ma è bravo anche il PSG e diventa più pericolosa del Bayern e del Barcellona. Quando però tu incontri Bayern e Barcellona, squadre che insieme al PSG pressano alto e ti aggrediscono con intensità, anche se difendi bene non è sufficiente, devi proporre qualcosa e ti esponi al rischio. Loro hanno recupero palla, recuperi pazzeschi, l'Inter non può andare diretta. Le reazioni con Bayern Barcellona danno tanta emozione e ha dimostrato la capacità dell'Inter di recuperare dallo svantaggio che stava maturando».