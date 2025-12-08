FC Inter 1908
Biglietti Inter-Liverpool, San Siro quasi sold out: tutte le info per i tifosi

Biglietti Inter-Liverpool, San Siro quasi sold out: tutte le info per i tifosi - immagine 1
Nerazzurri in campo nella 6ª giornata della Fase Campionato di Champions League: si gioca martedì 9 dicembre alle 21:00 al Meazza
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Torna la Champions League a San Siro: dopo la roboante vittoria contro il Como, l'Inter ritrova ancora una volta il pubblico nerazzurro per la gara contro il Liverpool. La massima competizione europea torna al Meazza dopo più di un mese: i nerazzurri si preparano ad affrontare i Reds nella 6ª giornata della League Phase, in programma martedì 9 dicembre alle ore 21:00.

Inter Champions League
Getty Images

Inter-Liverpool sarà una sfida affascinante tra due delle squadre più importanti del calcio europeo: una grande gara che vedrà come di consueto il pubblico delle grandi occasioni.

San Siro viaggia spedito verso il sold-out, ma sono ancora disponibili gli ultimi biglietti per assistere al big match, soprattutto grazie alla rivendita ufficiale per gli abbonati Full.

I tifosi potranno acquistare gli ultimi biglietti disponibili per assistere a Inter-Liverpool.

Biglietti Inter-Liverpool, San Siro quasi sold out: tutte le info per i tifosi- immagine 3
Getty Images

CANCELLI APERTI DALLE 19:00, TUTTE LE INFORMAZIONI

Sarà importante per tutti i tifosi recarsi al Meazza a ridosso dell'apertura dei cancelli, fissata per le 19:00. Le biglietterie saranno aperte dalle 18:00.

A seguito dei cambiamenti intervenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti i tifosi durante le procedure di accesso.

Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore.

Si chiede ai gentili spettatori di rimanere sempre seduti al posto assegnato e indicato sul proprio biglietto per tutta la durata dell'evento per garantirne il pieno successo.

Per l'accesso è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni:

Ingressi 0, 7, 15: titolari di titolo di biglietto di tribuna onore arancio, poltroncine arancio e hospitality di primo arancio.

Ingressi 1, 12, 13, 14, 15: titolari di biglietto di primo arancio e secondo arancio.

Ingressi 1, 4, 5, 6, 9: titolari di biglietto di primo verde.

Ingressi 9, 12, 13, 14: titolari di biglietti di primo e secondo blu.

Ingressi 4, 5, 6, 9: titolari di biglietti di primo, secondo e terzo rosso.

Ingresso 7: titolari di biglietti di tribuna onore rossa, poltroncine rosse e hospitality di primo rosso.

A seconda delle code, in tutti questi ingressi c’è flessibilità per essere indirizzati da un ingresso ad un altro, seguendo le indicazioni del personale di servizio.

Biglietti Inter-Liverpool, San Siro quasi sold out: tutte le info per i tifosi- immagine 4
San Siro

INGRESSI OBBLIGATORI SENZA DEROGHE

Ingresso 2: titolari di biglietto di secondo verde.

Ingresso 3: titolari di biglietto di terzo verde.

Ingresso 10: tifosi ospiti del Liverpool al terzo anello blu.

Ingresso 8: pass di servizio.

Ingresso 11: persone con disabilità accreditate.

La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali.

In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta.

(Fonte: Inter.it)

