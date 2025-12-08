I Reds sono addirittura a -10 dall'Arsenal capolista in campionato e al 13° posto in Champions League, che testimoniano un cambiamento drastico rispetto ad un anno fa quando vinsero il girone - salvo poi uscire contro il PSG agli ottavi - e dominarono la Premier.

"Intanto Salah, reduce da tre panchine consecutive, dopo gli 0’ contro il Leeds (col Liverpool avanti prima 2-0 e poi 3-2, prima del 3-3 finale) ha rilasciato dichiarazioni di fuoco: «Ho detto più volte in passato di avere un buon rapporto con Slot, ma all’improvviso, non c’è più alcun rapporto tra noi. Non so il motivo, ma mi pare chiaro che qualcuno non mi voglia più nel club.

Mi sento come se mi avessero gettato sotto un bus, sembra sia io il problema». La prossima settimana col Brighton potrebbe essere l’ultima di Salah col Liverpool: «Sarò ad Anfield per salutare i tifosi e andare alla Coppa d’Africa. Non so cosa succederà dopo». Della sfida con l’Inter ha parlato Szoboszlai: «Avremo l’opportunità di voltare pagina con i nerazzurri». Partita che il Liverpool potrebbe giocare col lutto al braccio, vista la morte sabato di Tom Hicks, l’ex comproprietario del club", la chiosa del giornale.