E' uscito il calendario della League Phase della Champions League 2025-2026.
coppe
Champions League, calendario: Ajax-Inter la prima, tutte le big in fondo! Ultima a Dortmund
L'Inter esordirà mercoledì 17 settembre ad Amsterdam contro l'Ajax e chiuderà sempre in trasferta il 28 gennaio a Dortmund contro il Borussia.
La seconda parte del calendario è decisamente più complicata della prima visto che l'Inter affronterà, nell'ordine, Atletico, Liverpool, Arsenal e Dortmund.
Ecco il calendario completo:
1a giornata Mercoledì 17 settembre ore 21 Ajax-Inter
2a giornata Martedì 30 settembre ore 21 Inter-Slavia Praga
3a giornata Martedì 21 ottobre ore 21 Union Saint-Gilloise-Inter
4a giornata Mercoledì 5 novembre ore 21 Inter-Kairat
5a giornata Mercoledì 26 novembre ore 21 Atletico Madrid-Inter
6a giornata Martedì 9 dicembre ore 21 Inter-Liverpool
7a giornata Martedì 20 gennaio ore 21 Inter-Arsenal
8a giornata Mercoledì 28 gennaio ore 21 Dortmund-Inter
© RIPRODUZIONE RISERVATA