Champions League, calendario: Ajax-Inter la prima, tutte le big in fondo! Ultima a Dortmund

E' uscito il calendario della League Phase della Champions League 2025-2026.

L'Inter esordirà mercoledì 17 settembre ad Amsterdam contro l'Ajax e chiuderà sempre in trasferta il 28 gennaio a Dortmund contro il Borussia.

La seconda parte del calendario è decisamente più complicata della prima visto che l'Inter affronterà, nell'ordine, Atletico, Liverpool, Arsenal e Dortmund.

Ecco il calendario completo:

1a giornata Mercoledì 17 settembre ore 21 Ajax-Inter

2a giornata Martedì 30 settembre ore 21 Inter-Slavia Praga

3a giornata Martedì 21 ottobre ore 21 Union Saint-Gilloise-Inter

4a giornata Mercoledì 5 novembre ore 21 Inter-Kairat

5a giornata Mercoledì 26 novembre ore 21 Atletico Madrid-Inter

6a giornata Martedì 9 dicembre ore 21 Inter-Liverpool

7a giornata Martedì 20 gennaio ore 21 Inter-Arsenal

8a giornata Mercoledì 28 gennaio ore 21 Dortmund-Inter

 

