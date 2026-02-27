A Nyon questa mattina si è celebrato il sorteggio degli ottavi di Champions League . Delle italiane, dopo l'eliminazione, di Inter e Juventus ai play-off, ancora in gioco c'è solo l'Atalanta che affronterà una sfida inedita: il club bergamasco affronterà per la prima volta il Bayern Monaco.

I sorteggi per la parte sinistra del tabellone prevedono anche la sfida tra PSG e Chelsea, quella tra Galatasaray (che ha eliminato ai play off la Juventus) e Liverpool e quella tra Real e City.