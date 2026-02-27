FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe champions league Ottavi di Champions: tutti gli accoppiamenti. Sarà Atalanta-Bayern e il Bodo…

coppe

Ottavi di Champions: tutti gli accoppiamenti. Sarà Atalanta-Bayern e il Bodo…

Ottavi di Champions: tutti gli accoppiamenti. Sarà Atalanta-Bayern e il Bodo… - immagine 1
Questa mattina a Nyon il sorteggi delle prossime gare di Coppa: unica italiana il club bergamasco
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

A Nyon questa mattina si è celebrato il sorteggio degli ottavi di Champions League. Delle italiane, dopo l'eliminazione, di Inter e Juventus ai play-off, ancora in gioco c'è solo l'Atalanta che affronterà una sfida inedita: il club bergamasco affronterà per la prima volta il Bayern Monaco.

Ottavi di Champions: tutti gli accoppiamenti. Sarà Atalanta-Bayern e il Bodo…- immagine 2
Getty Images

I sorteggi per la parte sinistra del tabellone prevedono anche la sfida tra PSG e Chelsea, quella tra Galatasaray (che ha eliminato ai play off la Juventus) e Liverpool e quella tra Real e City.

Ottavi di Champions: tutti gli accoppiamenti. Sarà Atalanta-Bayern e il Bodo…- immagine 3
Getty Images

Nella parte destra del tabellone la sfida tra Newcastle e Barcellona, quella tra l'Atletico Madrid e Tottenham e quella tra Leverkusen e Arsenal. Il Bodo, che ha eliminato dalla Champions League l'Inter di Chivu, affronterà invece lo Sporting Lisbona.

Il tabellone di Champions League:

Psg-Chelsea

Galatasaray-Liverpool

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Bayern Monaco

--------------------------------------------

Newcastle-Barcellona

Atletico Madrid-Tottenham

Bodo Glimt-Sporting Lisbona

Bayer Leverkusen-Arsenal

Leggi anche
Il Real Madrid elimina il Benfica, Tchouameni: “Vittoria contro il razzismo”
CL, Zazzaroni: “Napoli, Inter e Juve avevano il dovere di arrivare agli ottavi....

© RIPRODUZIONE RISERVATA