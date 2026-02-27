A Nyon questa mattina si è celebrato il sorteggio degli ottavi di Champions League. Delle italiane, dopo l'eliminazione, di Inter e Juventus ai play-off, ancora in gioco c'è solo l'Atalanta che affronterà una sfida inedita: il club bergamasco affronterà per la prima volta il Bayern Monaco.
Questa mattina a Nyon il sorteggi delle prossime gare di Coppa: unica italiana il club bergamasco
I sorteggi per la parte sinistra del tabellone prevedono anche la sfida tra PSG e Chelsea, quella tra Galatasaray (che ha eliminato ai play off la Juventus) e Liverpool e quella tra Real e City.
Nella parte destra del tabellone la sfida tra Newcastle e Barcellona, quella tra l'Atletico Madrid e Tottenham e quella tra Leverkusen e Arsenal. Il Bodo, che ha eliminato dalla Champions League l'Inter di Chivu, affronterà invece lo Sporting Lisbona.
Il tabellone di Champions League:
Psg-Chelsea
Galatasaray-Liverpool
Real Madrid-Manchester City
Atalanta-Bayern Monaco
--------------------------------------------
Newcastle-Barcellona
Atletico Madrid-Tottenham
Bodo Glimt-Sporting Lisbona
Bayer Leverkusen-Arsenal
