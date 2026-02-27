Fabio Caressa, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha commentato così l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League

Marco Astori Redattore 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 02:02)

Fabio Caressa, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha commentato così l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt: "L'Inter secondo me è mancata in fantasia e sogno all'andata, per formazione schierata, e al ritorno per come l'abbiamo vista in campo: non aveva la foga e la rabbia dell'Atalanta. Perché secondo me nell'Inter di quest'anno non c'era il sogno della Champions: è l'Inter dell'anno scorso che è arrivata in finale con in più Esposito e Bonny che sicuramente è meglio di Arnautovic.

Su Chivu c'erano dei dubbi ma ha dimostrato di essere bravo: però secondo me è rimasta scioccata dall'anno scorso perché col sogno ha giocato due finali e le ha perse tutte e due. Quest'anno per me ha fatto una scelta più conservativa e razionale: questa grande convinzione di andare avanti in Champions League non c'era.

L'obiettivo principale era dedicarsi al campionato: adesso ci sono 10 punti, ma all'andata ancora non c'erano. Quello che dice Barella a fine partita, se tu lo rileggi e vedi il volto, non era uno distrutto: è un flop simile a quello del Napoli uscire col Bodo prima degli ottavi. La stagione scorsa ha pesato inconsciamente sulla razionalità della scelta secondo me, inconsciamente sì. Se il Psg fosse uscito ai playoff che avremmo detto? Sono quelle le due finaliste. Arrivare almeno gli ottavi... Mancava un punto alla fine".