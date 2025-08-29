FC Inter 1908
coppe

Champions, sabato tutto il calendario. Date, criteri, quando inizia e quando finisce

Al Grimaldi Forum di Montecarlo, l'Inter ha scoperto il cammino nella Champions League 2025/2026: tutte le informazioni utili
Al Grimaldi Forum di Montecarlo, l'Inter ha scoperto il cammino nella Champions League 2025/2026. Il sorteggio della fase campionato ha definito il percorso dei nerazzurri: l'Inter è in Fascia 1 e affronterà 8 incontri, 4 a San Siro e 4 in trasferta.

I nerazzurri affronteranno queste squadre:

Inter-Liverpool

Borussia Dortmund-Inter

Inter-Arsenal

Atletico Madrid-Inter

Inter-Slavia Praga

Ajax-Inter

Inter-Kairat Almaty

Union SG-Inter

L'Inter affronterà in casa i campioni d'Inghilterra del Liverpool, l'Arsenal (nel remake della sfida della passata stagione), lo Slavia Praga (come nel 2019) e il Kairat Almaty, squadra kazaka alla prima partecipazione in Champions League.

In trasferta i nerazzurri sfideranno il Borussia Dortmund, l'Atletico Madrid (affrontato negli ottavi del 2024), Ajax e i belgi dell'Union SG, squadra di Bruxelles campione nazionale in carica.

Il calendario delle partite della UEFA Champions League con le date e gli orari di inizio delle partite sarà comunicato sabato 30 agosto.

LE DATE

—  

Il calendario della UEFA Champions League verrà comunicato sabato 30 agosto.

La prima giornata della fase a girone unico della competizione comincerà il 16 settembre, mentre l'ottava e ultima giornata della fase sarà il 28 gennaio 2026.

Ecco tutte le date della fase a girone unico della prossima UEFA Champions League:

1ª giornata League Phase UCL: 16–17-18 settembre 2025

2ª giornata League Phase UCL: 30 settembre – 1 ottobre 2025

3ª giornata League Phase UCL: 21-22 ottobre 2025

4ª giornata League Phase UCL: 4-5 novembre 2025

5ª giornata League Phase UCL: 25-26 novembre 2025

6ª giornata League Phase UCL: 9-10 dicembre 2025

7ª giornata League Phase UCL: 20-21 gennaio 2026

8ª giornata League Phase UCL: 28 gennaio 2026

Dopo gli spareggi che verranno sorteggiati il 30 gennaio 2026 e giocati il 17-18 febbraio (andata) e 24-25 febbraio (ritorno), ci sarà l'ultimo sorteggio, quello che decreterà gli accoppiamenti degli ottavi di finale e del resto del tabellone, il 27 febbraio 2026.

Ottavi di finale: 10-11 marzo (andata) e 17-18 marzo (ritorno)

Quarti di finale: 7-8 aprile (andata) e 14-15 aprile (ritorno)

Semifinali: 28-29 aprile (andata) e 5-6 maggio (ritorno)

Finale: sabato 30 maggio alle 18:00

La finale della UEFA Champions League 2025/26 si giocherà sabato 30 maggio alle 18:00 alla Puskás Aréna di Budapest.

(Fonte: inter.it)

