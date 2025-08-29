Al Grimaldi Forum di Montecarlo, l'Inter ha scoperto il cammino nella Champions League 2025/2026. Il sorteggio della fase campionato ha definito il percorso dei nerazzurri: l'Inter è in Fascia 1 e affronterà 8 incontri, 4 a San Siro e 4 in trasferta.
I nerazzurri affronteranno queste squadre:
Inter-Liverpool
Borussia Dortmund-Inter
Inter-Arsenal
Atletico Madrid-Inter
Inter-Slavia Praga
Ajax-Inter
Inter-Kairat Almaty
Union SG-Inter
L'Inter affronterà in casa i campioni d'Inghilterra del Liverpool, l'Arsenal (nel remake della sfida della passata stagione), lo Slavia Praga (come nel 2019) e il Kairat Almaty, squadra kazaka alla prima partecipazione in Champions League.
In trasferta i nerazzurri sfideranno il Borussia Dortmund, l'Atletico Madrid (affrontato negli ottavi del 2024), Ajax e i belgi dell'Union SG, squadra di Bruxelles campione nazionale in carica.
Il calendario delle partite della UEFA Champions League con le date e gli orari di inizio delle partite sarà comunicato sabato 30 agosto.
LE DATE—
Il calendario della UEFA Champions League verrà comunicato sabato 30 agosto.
La prima giornata della fase a girone unico della competizione comincerà il 16 settembre, mentre l'ottava e ultima giornata della fase sarà il 28 gennaio 2026.
Ecco tutte le date della fase a girone unico della prossima UEFA Champions League:
1ª giornata League Phase UCL: 16–17-18 settembre 2025
2ª giornata League Phase UCL: 30 settembre – 1 ottobre 2025
3ª giornata League Phase UCL: 21-22 ottobre 2025
4ª giornata League Phase UCL: 4-5 novembre 2025
5ª giornata League Phase UCL: 25-26 novembre 2025
6ª giornata League Phase UCL: 9-10 dicembre 2025
7ª giornata League Phase UCL: 20-21 gennaio 2026
8ª giornata League Phase UCL: 28 gennaio 2026
Dopo gli spareggi che verranno sorteggiati il 30 gennaio 2026 e giocati il 17-18 febbraio (andata) e 24-25 febbraio (ritorno), ci sarà l'ultimo sorteggio, quello che decreterà gli accoppiamenti degli ottavi di finale e del resto del tabellone, il 27 febbraio 2026.
Ottavi di finale: 10-11 marzo (andata) e 17-18 marzo (ritorno)
Quarti di finale: 7-8 aprile (andata) e 14-15 aprile (ritorno)
Semifinali: 28-29 aprile (andata) e 5-6 maggio (ritorno)
Finale: sabato 30 maggio alle 18:00
La finale della UEFA Champions League 2025/26 si giocherà sabato 30 maggio alle 18:00 alla Puskás Aréna di Budapest.
