Champions League, Inter-Feyenoord: designato l’arbitro

In vista della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Feyenoord, in programma martedì 11 a San Siro alle 20.45, la UEFA ha annunciato le designazioni arbitrali. Sarà lo slovacco Ivan Kruzliaka dirigere il match. All'andata, in Olanda, la gara è finita due a zero per i nerazzurri con le reti di Thuram e Lautaro.