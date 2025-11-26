Si è chiuso il programma della 5ª giornata di Champions League. In testa alla classifica e a punteggio pieno troviamo l'Arsenal, che vince anche lo scontro diretto contro il Bayern Monaco e vola a +3 sul gruppetto delle seconde, composto dai bavaresi, dall'Inter, dal PSG e dal Real Madrid. Balzo in avanti di Sporting, Atalanta e Atletico Madrid.