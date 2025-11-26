FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe champions league Champions League, la classifica dopo la 5ª giornata: Arsenal vola, Inter quarta

coppe

Champions League, la classifica dopo la 5ª giornata: Arsenal vola, Inter quarta

Champions League, la classifica dopo la 5ª giornata: Arsenal vola, Inter quarta - immagine 1
I Gunners guardano tutti dall'alto, si allarga il gruppo alle loro spalle, risalgono Sporting, Atalanta e Atletico Madrid
Fabio Alampi Redattore 

Si è chiuso il programma della 5ª giornata di Champions League. In testa alla classifica e a punteggio pieno troviamo l'Arsenal, che vince anche lo scontro diretto contro il Bayern Monaco e vola a +3 sul gruppetto delle seconde, composto dai bavaresi, dall'Inter, dal PSG e dal Real Madrid. Balzo in avanti di Sporting, Atalanta e Atletico Madrid.

Champions League, la classifica dopo la 5ª giornata: Arsenal vola, Inter quarta - immagine 1
Champions League, la classifica dopo la 5ª giornata: Arsenal vola, Inter quarta
Leggi anche
Di Canio, attacco durissimo contro un giocatore dell’Inter: “Se anche ci fosse stato...
Champions League, i risultati della 5ª giornata: Arsenal inarrestabile, crolla il Liverpool

© RIPRODUZIONE RISERVATA