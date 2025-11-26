Gol e risultati anche inaspettati nel mercoledì europeo: vince anche l'Atalanta, sospiro di sollievo per PSG e Real Madrid

Si è chiuso il programma delle gare del mercoledì della 5ª giornata di Champions League. Serata ricca di gol e di risultati inaspettati. L'Arsenal vince il big match contro il Bayern Monaco e vola in testa alla classifica a punteggio pieno. Successi non senza patemi d'animo per PSG (5-3 sul Tottenham) e Real Madrid (3-4 sul campo dell'Olympiakos), mentre crolla in casa il Liverpool, travolto dal PSV Eindhoven.