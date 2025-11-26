Si è chiuso il programma delle gare del mercoledì della 5ª giornata di Champions League. Serata ricca di gol e di risultati inaspettati. L'Arsenal vince il big match contro il Bayern Monaco e vola in testa alla classifica a punteggio pieno. Successi non senza patemi d'animo per PSG (5-3 sul Tottenham) e Real Madrid (3-4 sul campo dell'Olympiakos), mentre crolla in casa il Liverpool, travolto dal PSV Eindhoven.
coppe
Champions League, i risultati della 5ª giornata: Arsenal inarrestabile, crolla il Liverpool
I risultati:
Pafos-Monaco 2-2: 5' Minamino (M), 18' David Luiz (P), 26' Balogun (M), 88' aut. Salisu (M)
Copenhagen-Kairat 3-2: 26' Dadason (C), 59' rig. Larsson (C), 73' Silva (C), 81' Satpaev (K), 90' Baybek
Sporting-Club Brugge 3-0: 24' Quenda, 31' Suarez, 70' Trincao
PSG-Tottenham 5-3: 35' Richarlison (T), 45', 53', 76' rig. Vitinha (P), 50', 72' Kolo Muani (T), 59' Fabian Ruiz (P), 65' Pacho (P)
Olympiakos-Real Madrid 3-4: 8' Ciquinho (O), 22', 24', 29' rig., 59' Mbappé (R), 52' Taremi (O), 81' El Kaabi (O)
Liverpool-PSV 1-4: 6' rig. Perisic (P), 16' Szoboszlai (L), 56' Til (P), 73', 91' Driouech (P)
Eintracht-Atalanta 0-3: 60' Lookman, 62' Ederson, 65' De Ketelaere
Arsenal-Bayern Monaco 3-1: 22' Timber (A), 32' Karl (B), 69' Madueke (A), 77' Martinelli (A)
Atletico Madrid-Inter 2-1: 9' Alvarez (A), 54' Zielinski (I), 93' Gimenez (A)
