I nerazzurri di Chivu si trovano in testa alla classifica con 6 punti e zero gol subiti dopo le prime due partite europee
Fabio Alampi Redattore 

Si è chiuso il programma della seconda giornata di Champions League. Sei le squadre in testa a punteggio pieno: tra queste c'è anche l'Inter di Chivu, che condivide il primo posto in compagnia di Bayern Monaco, Real Madrid, PSG, Arsenal e la sorpresa Qarabag. Il Napoli sale a quota 3 punti e aggancia, tra le altre, l'Atalanta, mentre la Juventus sale a 2 dopo i pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal.

La classifica:

