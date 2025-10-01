Si è chiuso il programma della seconda giornata di Champions League. Sei le squadre in testa a punteggio pieno: tra queste c'è anche l'Inter di Chivu, che condivide il primo posto in compagnia di Bayern Monaco, Real Madrid, PSG, Arsenal e la sorpresa Qarabag. Il Napoli sale a quota 3 punti e aggancia, tra le altre, l'Atalanta, mentre la Juventus sale a 2 dopo i pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal.