Conceicao torna a casa con un taccuino pieno zeppo di appunti. Il portoghese sarà sicuramente contento del potenziale offensivo che gli hanno messo a disposizione, ma il tempo per trovare il modo di metterli in campo senza perdere troppo equilibrio non è infinito. Toccherà registrare qualcosa nell'arco di una settimana: al ritorno non potrà ancora sbagliare. L'Inter agli ottavi troverà una tra la vincente di questo doppio confronto e quello che riguarda Juventus e PSV.