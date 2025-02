Bucchioni: “Napoli? Deve temere l’Inter. Come dice Inzaghi ora…”

Sulle concorrenti per il titolo: “Il Napoli deve temere l’Inter. L’Atalanta piace a tutti, è un laboratorio calcistico di altissimo livello, ma mentalmente ha ancora qualche difficoltà e, in più, gioca anche in Champions League. Credo che l’Inter sia più strutturata. Ho sentito molte critiche al Napoli per i due pareggi, ed è vero che avrebbe potuto vincere contro Roma e Udinese. Ma questa è la fase in cui, come diceva Inzaghi, l’Inter doveva approfittare dell’assenza di impegni europei. Quando tornerà a giocare in Champions, avremo qualche dato in più per valutare il duello con il Napoli. Prima di guardare in casa degli altri, però, gli azzurri devono concentrarsi sulla sfida con la Lazio.”