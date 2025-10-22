Si è concluso da pochi minuti il terzo turno del girone di Champions League. L'Inter, finora a punteggio pieno, non è sola in vetta alla classifica: con i nerazzurri ci sono PSG, Bayern Monaco, Arsenal e Real Madrid. La differenza reti al momento mette in fila le big d'Europa: i nerazzurri infatti risultano al terzo posto, con nove gol fatti e zero subiti.
Champions, la classifica dopo tre turni: PSG in testa, Inter terza. Male le altre italiane
La graduatoria aggiornata del maxi girone di Champions League dopo le gare disputate stasera
Le altre italiane impegnate non sorridono affatto. L'Atalanta è diciassettesima a quota 4 punti, mentre il Napoli è addirittura ventitreesimo con 3 punti in altrettante giornate. Chiude il quadro la Juventus, al momento venticinquesima con 2 punti e virtualmente fuori anche dai playoff. Tra due settimane in programma il quarto turno.
