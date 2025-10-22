fcinter1908 coppe champions league Champions, la classifica dopo tre turni: PSG in testa, Inter terza. Male le altre italiane

Champions, la classifica dopo tre turni: PSG in testa, Inter terza. Male le altre italiane

La graduatoria aggiornata del maxi girone di Champions League dopo le gare disputate stasera
Daniele Vitiello
Si è concluso da pochi minuti il terzo turno del girone di Champions League. L'Inter, finora a punteggio pieno, non è sola in vetta alla classifica: con i nerazzurri ci sono PSG, Bayern Monaco, Arsenal e Real Madrid. La differenza reti al momento mette in fila le big d'Europa: i nerazzurri infatti risultano al terzo posto, con nove gol fatti e zero subiti.

Le altre italiane impegnate non sorridono affatto. L'Atalanta è diciassettesima a quota 4 punti, mentre il Napoli è addirittura ventitreesimo con 3 punti in altrettante giornate. Chiude il quadro la Juventus, al momento venticinquesima con 2 punti e virtualmente fuori anche dai playoff. Tra due settimane in programma il quarto turno.

