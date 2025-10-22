Si è concluso da pochi minuti il terzo turno del girone di Champions League. L'Inter, finora a punteggio pieno, non è sola in vetta alla classifica: con i nerazzurri ci sono PSG, Bayern Monaco, Arsenal e Real Madrid. La differenza reti al momento mette in fila le big d'Europa: i nerazzurri infatti risultano al terzo posto, con nove gol fatti e zero subiti.