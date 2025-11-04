Champions League, l’Inter a caccia della 4ª vittoria: classifica e calendario

FC Inter 1908
Dopo la vittoria contro l'Union Saint-Gilloise i nerazzurri di Chivu si preparano ad affrontare il Kairat Almaty
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L’Inter ha firmato una nuova impresa europea dopo il 4-0 contro l'Union Saint-Gilloise, nella terza giornata della fase campionato. Tre vittorie su tre in Champions League senza subire gol, un traguardo mai raggiunto prima.

La squadra di Chivu ha iniziato la Champions League 2025/26 ottenendo nove punti: nell'esordio europeo stagionale i nerazzurri hanno espugnato la Johan Cruijff Arena di Amsterdam vincendo 2-0 contro l'Ajax. La doppietta di Marcus Thuram ha regalato i primi tre punti. Ottima anche la prima uscita a San Siro che ha visto la squadra di Chivu battere 3-0 lo Slavia Praga grazie alla doppietta di Lautaro e al gol di Dumfries.

Il prossimo impegno dei nerazzurri sarà a San Siro il 5 novembre alle ore 21 quando ospiteranno il Kairat Almaty.

Le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dalla nona alla ventiquattresima posizione si qualificheranno per il turno dei playoff.

Questa la classifica aggiornata della prima fase della Champions League:

UCL, LA CLASSIFICA DELLA LEAGUE PHASE

Paris Saint-Germain 9 p.ti, Bayern Monaco 9, INTER 9, Arsenal 9, Real Madrid 9, Borussia Dortmund 7, Manchester City 7, Newcastle 6, Barcellona 6, Liverpool 6, Chelsea 6, Sporting Lisbona 6, Qarabağ 6, Galatasaray 6, Tottenham 5, PSV Eindhoven 4, Atalanta 4, Olympique Marsiglia 3, Atletico Madrid 3, Club Brugge 3, Athletic Bilbao 3, Eintracht Francoforte 3, Napoli 3, Union Saint-Gilloise 3, Juventus 2, Bodø/Glimt 2, Monaco 2, Slavia Praga 2, Pafos 2, Bayer Leverkusen 2, Villarreal 1, Copenaghen 1, Olympiacos 1, Kairat Almaty 1, Benfica 0, Ajax 0

IL CALENDARIO:

GIORNATA 1

Mercoledì 17 settembre 2025

Ajax-Inter 0-2

GIORNATA 2

Martedì 30 settembre, ore 21:00

Inter-Slavia Praga 3-0

GIORNATA 3

Martedì 21 ottobre 2025, ore 21:00

Union SG-Inter 0-4

GIORNATA 4

Mercoledì 5 novembre 2025, ore 21:00

Inter-Kairat Almaty

GIORNATA 5

Mercoledì 26 novembre 2025, ore 21:00

Atletico Madrid-Inter

GIORNATA 6

Martedì 9 dicembre 2025, ore 21:00

Inter-Liverpool

GIORNATA 7

Martedì 20 gennaio 2026, ore 21:00

Inter-Arsenal

GIORNATA 8

Mercoledì 28 gennaio 2026, ore 21:00

Borussia Dortmund-Inter

(Fonte: Inter.it)

