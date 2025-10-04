Con la fase a gironi della Champions League 2025 in pieno svolgimento, il portale Football Rankings ha pubblicato le sue proiezioni sui club più accreditati per il passaggio tra le prime otto. Secondo le ultime proiezioni, la corsa alla qualificazione diretta agli ottavi vede l’Arsenal in testa alle previsioni. I Gunners sono indicati come favoriti per chiudere la competizione al primo posto, con un punteggio stimato (xPTS) di 19.92.
L’analisi, basata su dati statistici e modelli predittivi, individua le seguenti otto squadre come le più probabili protagoniste della fase finale della competizione:
Cos’è l’xPTS?
La classifica si basa sugli xPTS (Expected Points), una metrica avanzata che combina dati statistici, stato di forma, rendimento storico e difficoltà del girone per prevedere l’andamento della competizione.
