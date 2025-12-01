La fase a girone di Champions League entra nel vivo e, con essa, le previsioni sulle squadre che riusciranno a piazzarsi tra le prime otto per accedere al tabellone degli ottavi. I dati mostrati dall’analisi statistica – basata su xPTS (punti attesi), xGD (differenza reti attesa) e probabilità di qualificazione – offrono un quadro sorprendente, con conferme, delusioni e qualche inatteso ribaltone. Ecco le previsioni di Football Rankings. Restano fuori dalle otto due tra le grandi favorite di inizio torneo: Barcellona e Liverpool.