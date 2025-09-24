La stagione di Champions League è appena iniziata, ma le prime proiezioni statistiche già consentono ai tifosi di farsi i primi calcoli sulle magnifiche 8 che si qualificheranno direttamente agli ottavi. Secondo l’analisi di Football Meets Data, , è l’Arsenal la squadra con le maggiori chance di arrivare fino in fondo: ben l’88% di probabilità di qualificarsi tra le prime 8 e addirittura il 99,9% di entrare nelle prime 24.
Subito dietro i Gunners, un altro club inglese: il Liverpool di Arne Slot, che tocca il 79% di possibilità di finire tra le migliori 8 e sfiora la certezza matematica con il 99,9% di entrare nelle 24.
La top 10: Inter davanti al Bayern
Sul podio si piazza anche il Barcellona (69% – 99%), seguito da Real Madrid (64% – 99%) e Manchester City (61% – 99%).L’Inter di Chivu occupa la sesta posizione, con il 59% di chance di approdare direttamente agli ottavi e il 99% di restare almeno tra le prime 24. Numeri che confermano i nerazzurri tra le big d’Europa, davanti persino al Bayern Monaco (7° posto, 56% – 98%).
Completano la top 10: Paris Saint-Germain (56% – 98%), Chelsea (35% – 93%) e Tottenham (32% – 92%).
