Sarà una serata particolare per Cristian Chivu, che all'esordio in Champions League da allenatore dell'Inter affronterà l'Ajax, sua ex squadra. E Tuttosport racconta un retroscena di mercato dei mesi scorsi:

"Tra l’altro, alla luce di un calendario alquanto squilibrato (prime 4 gare relativamente semplici, poi, nell’ordine, Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund), sarà d’obbligo - al netto di quanto accaduto negli ultimi 180’ di Serie A - partire con l’acceleratore pigiato in Champions".

"Per Chivu sarà una notte all’insegna dell’amarcord, alla luce dei trascorsi da giocatore all’Ajax e pure di quell’abboccamento con il club olandese prima che il romeno scegliesse il Parma. Ad Amsterdam l’avrebbero voluto come assistente, mentre Chivu, dopo gli anni nel settore giovanile nerazzurro, si sentiva pronto per un ruolo di prim’attore in panchina. Certo è che mai il grande ex avrebbe immaginato di fare il suo esordio da allenatore in Champions proprio ad Amsterdam contro l’Ajax per di più al centesimo giorno dal suo insediamento alla Pinetina".