L'ex giocatore dell'Inter ha parlato della sconfitta dell'OM contro il Real Madrid con due rigori concessi e incassati

Eva A. Provenzano Caporedattore 17 settembre 2025 (modifica il 17 settembre 2025 | 12:43)

Alla fine l'ha spuntata il Real Madrid grazie a due rigori segnati da Mbappé. Due a uno per la squadra blancos contro l'Olympique Marsiglia diDe Zerbiche a fine partita era arrabbiatissimo. «Il secondo rigore è ingiustificato. È vergognoso. Lo avrei detto anche se fosse stato a mio favore, è incredibile. Non è mai rigore».

Poi ha anche aggiunto: «Nonostante la rabbia per il penalty, il tecnico ci ha tenuto a sottolineare che si aspettava qualcosa in più dai suoi calciatori: "Ho una squadra molto forte, che ha giocato al di sotto delle sue potenzialità per molte ragioni. Stasera abbiamo scelto di lasciare più spazio tra le linee e meno profondità. Lavoreremo tutti nella giusta direzione per portare il Marsiglia a un livello superiore», ha sottolineato.

Tra gli uomini che hanno giocato c'era anche l'ex Inter, Benjamin Pavard: «Sono deluso perché abbiamo perso la partita, ma molto orgoglioso di questa squadra perché, d'altra parte, stiamo parlando dell'aver affrontato una delle migliori squadre al mondo. Abbiamo concesso molte occasioni nel primo tempo. Non è piacevole subire due rigori, ma possiamo essere orgogliosi di noi stessi, della nostra prestazione. Abbiamo avuto occasioni per segnare più gol. Vedremo cosa è stato mostrato e cosa non è stato mostrato in video, così da poter continuare su questa strada», ha detto a Canal +.

«Abbiamo avuto qualche occasione, credo che avremmo potuto fare meglio. Poi, purtroppo, abbiamo concesso due rigori. Li abbiamo guardati dritto negli occhi, possiamo essere orgogliosi di questa prestazione e ora ci riposeremo velocemente perché abbiamo una partita contro il Paris. Abbiamo un'ottima squadra con giocatori esperti e giovani. Ci siamo impegnati a vicenda, anche quando era difficile. Dobbiamo continuare su questa strada, ma ci sono molti aspetti positivi da trarre da questa partita», ha concluso l'ex difensore nerazzurro.

(Fonte: L'Equipe)