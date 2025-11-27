Zazzaroni: “Chivu presuntuoso? Non sono ‘biasinabile’ ma è ridicolo che…”

Il direttore del Corriere dello Sport ha risposto a chi ha attaccato dopo la sconfitta nel derby e contro l'AM l'allenatore dell'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 novembre 2025 (modifica il 27 novembre 2025 | 12:46)

"E dopo il Napoli e Conte è il turno dell’Inter e di Chivu, fino all’altro giorno esaltato da fogli, tv e foglietti. Leggo di presunzione, di superficialità". Ivan Zazzaroni non è d'accordo su chi ha giudicato in queste ore, nelle analisi che sono seguite alla sconfitta nel derby e poi quella contro l'AM in Champions, Cristian Chivu come un allenatore presuntuoso.

"Superficiali e presuntuosi sono quelli che trovano il modo di attaccare una squadra a tre punti dalla prima in campionato e seconda in Champions insieme a Psg, Bayern e Real", risponde il direttore del Corriere dello Sport in un post su Instagram.

"L’Inter gioca un ottimo calcio, ha messo sotto Milan e Atletico (a Madrid) e perso cinque partite su 17 per errori individuali e dunque rimediabili. Nonostante le sconfitte ha mostrato la sua superiorità. Non sono interista, per cui non "biasinabile" (è riferito a Biasin che è un giornalista noto tifoso dell'Inter.ndr): trovo ridicola tuttavia questa fretta molto social di massacrare chi nel giro di due settimane può sconfessarti ovunque. Ma tanto tutto si dimentica, tutto passa, di questi tempi", la riflessione del giornalista.