"La sconfitta in pieno recupero, nell’inferno del Metropolitano, è una beffa, ma è la seconda di fila dopo il derby e la quinta in 17 partite stagionali. La classifica, sia in Europa sia in campionato, racconta che tutto è ancora possibile. Però qualcosa nell’Inter non torna e Chivu, bravo e forse un po’ presuntuoso, deve rendersene conto. Qualche accorgimento va trovato per restituire equilibrio e fiducia ai nerazzurri, che contro l’Atletico Madrid perdono il quarto scontro diretto su cinque. La pressione alta, il principio fondante della ripartenza dopo Inzaghi, funziona a fasi alterne e porta la squadra ad allungarsi disperatamente e a farsi infilare in contropiede. È successo a San Siro contro il Milan e la stessa scena si ripete con l’Atletico nel primo tempo. Calhanoglu, sempre lui, perde il pallone e gli avversari si scatenano nella terra di nessuno, mettendo in mostra gli imbarazzi nerazzurri. La ripresa gagliarda al Metropolitano viene vanificata dalla distrazione difensiva sull’ultimo assalto disperato dei discepoli di Simeone", analizza il Corriere della Sera.