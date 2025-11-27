Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu deve trovare una soluzione a questi cali di concentrazione che costano caro. I cambi non convincono:
CorSera – Chivu bravo, ma presuntuoso. Fuori Calhanoglu e Lautaro? Non un bel segnale
"La sconfitta in pieno recupero, nell’inferno del Metropolitano, è una beffa, ma è la seconda di fila dopo il derby e la quinta in 17 partite stagionali. La classifica, sia in Europa sia in campionato, racconta che tutto è ancora possibile. Però qualcosa nell’Inter non torna e Chivu, bravo e forse un po’ presuntuoso, deve rendersene conto. Qualche accorgimento va trovato per restituire equilibrio e fiducia ai nerazzurri, che contro l’Atletico Madrid perdono il quarto scontro diretto su cinque. La pressione alta, il principio fondante della ripartenza dopo Inzaghi, funziona a fasi alterne e porta la squadra ad allungarsi disperatamente e a farsi infilare in contropiede. È successo a San Siro contro il Milan e la stessa scena si ripete con l’Atletico nel primo tempo. Calhanoglu, sempre lui, perde il pallone e gli avversari si scatenano nella terra di nessuno, mettendo in mostra gli imbarazzi nerazzurri. La ripresa gagliarda al Metropolitano viene vanificata dalla distrazione difensiva sull’ultimo assalto disperato dei discepoli di Simeone", analizza il Corriere della Sera.
"La sensazione è che in Spagna poteva vincere e invece torna a casa a testa bassa. Forse le cose miglioreranno quando le stelle nerazzurre riprenderanno a sorridere e a fare quello che sanno fare. Da Calhanoglu a Lautaro, che ha perso il confronto diretto con Alvarez, l’amico rivale. I due sono in eterna competizione per una maglia della Nazionale accanto a Messi. In Qatar, nel 2022, Lautaro aveva cominciato titolare e poi era stato scavalcato. Ora, in vista del viaggio in America, il capitano dell’Inter teme di fare la stessa fine. Lui e Calhanoglu vengono mestamente sostituiti a 20 dalla fine di una partita apertissima. Non un bel segnale. Ma non finisce qui. Senza Dumfries manca la spinta sulla corsia destra e la difesa, senza protezione, è diventata incerta", aggiunge il quotidiano.
