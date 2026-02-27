Il giornalista ha analizzato i sorteggi degli ottavi di Champions e ha parlato in generale del momento del calcio italiano

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 21:46)

Paolo Condò, su Skysport, ha commentato il sorteggio degli ottavi di Champions e ha parlato del momento del calcio italiano e delle recenti eliminazioni in CL di Inter e Juventus.

"Il discorso è che la PremierLeague ha portato agli ottavi la prima, la seconda, la quinta e la sesta della sua classifica, la Liga ha portato prima, seconda e quarta. Il PSG è primo in Ligue1, il Bayern è primo in Bundes, il Galatasaray nel campionato turco", ha sottolineato il giornalista.

"L'Atalanta, unica italiana in CL, in questo momento è settima in classifica. Le altre eliminate, a partire dal Napoli campione d'Italia che non va neanche ai play-off, proseguendo con l'Inter - penso futuro campione d'Italia - che viene eliminato dal Bodo, il Milan non partecipa e la Juve che ci ha commosso nel suo tentativo di rimonta gettando tutto quello che aveva e ad un certo punto 11 turchi sembravano troppo pochi per contenere 10 juventini scatenati, ma la partita di andata è stata inaccettabile".

-Neanche la qualificazione ai quarti dell'Atalanta sposterebbe il flop del calcio italiano... — Sono abituato a ragionare su quello che fanno in primis Juve, Milan e Inter che sono i club che sono sempre lì e a questi club, per storia e tradizione, devi sempre chiedere il massimo. Il Napoli si è aggiunto nelle aspettative a queste squadra. La Roma si sta aggiungendo e ho grandi speranze sulla loro EL. La Serie A è la squadra che non vince la Champions da più tempo, dal famoso Triplete dell'Inter. Il problema è che nel calcio italiano non c'è una big sopra le altre. Ci vorrebbe anche in Italia un club che possa essere come era il primo Milan di Berlusconi, che spendeva molto di più e divenne club guida del calcio mondiale.

I fondi di investimento, dal punto di vista della lotta di élite, danno poco affidamento perché il loro core business è un altro, cioè creare un piccolo valore sempre e non il picco del grande risultato sportivo. Se non ci sarà una proprietà che investe tanto in un club, andando anche in deficit di bilancio, non vinceremo più la Champions League. Sono stati fatti investimenti ingenti da parte di altri club in altri campionati e quindi il fair play finanziario sembra solo una scusa. Il Como sta spendendo, se quella proprietà avesse acquistato un big club come Juve e Inter, con la disponibilità degli Hartono, ci sarebbe stata una big spender anche in Italia. E parliamo di investimenti sui giocatori ma su strutture e quanto altro.

(Fonte: SS24)