Billy Costacurta, su Skysport, ha parlato della vittoria dell'Inter contro il Feyenoord per due a zero a Rotterdam. «Un gol incassato in nove gare di CL? Chiaro che si parte da una base solida, con un solo gol preso in questa Champions League, al novantesimo dal Bayer Leverkusen. È una prova di grande solidità. Questo di solito porta lontano, è un buon viatico direi», ha sottolineato l'ex giocatore.