Lo ha esaltato pure Lautaro Martineza fine partita. Da capitano, l'argentino ha sottolineato come la partita di Alessandro Bastoni sia stata encomiabile. Per questo gli avrebbe consegnato volentieri il suo premio di miglior giocatore. «Lo meritava lui - ha detto Lauti - si è sacrificato giocando in un ruolo non suo. Sono i gesti che fanno la differenza». Lo sa benissimo Inzaghi che ha dovuto impiegare il suo difensore sull'esterno, a sinistra, perché gli mancavano tutti i giocatori a disposizione in quel ruolo. E Ale ha risposto senza battere ciglio, presente. «Eravamo in difficoltà e Bastoni ha fatto un ruolo, anche molto bene, che da tempo non faceva. Lui e Acerbi su quella catena e poi Bisseck hanno fatto benissimo. Mi hanno dato grande disponibilità e abbiamo mantenuto gli stessi principi di gioco», ha detto della sua partita il mister.