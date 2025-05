Le parole del telecronista, che racconterà la finale su Sky, sui temi della sfida di Champions

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 maggio 2025 (modifica il 30 maggio 2025 | 19:16)

Fabio Caressa, su Skysport, ha parlato della finale di Champions League tra l'Inter e il PSG. Queste le parole del giornalista rispetto alla partita che si giocherà a Monaco domani sera: «Tanti giocatori dell'Inter questa partita l'hanno già vissuto dopo la finale col City. C'è una differenza è proprio l'esperienza perché il PSG è ancora una squadra giovane e potrebbe essere questo un elemento. I gol su palla inattiva sono a favore dell'Inter, il PSG ha spesso subito in quei casi e si chiede a Donnarumma di uscire di più rispetto ad altre squadre. Il campionato lo ha vinto il Napoli, non lo ha perso l'Inter ed è importante sottolinearlo, non contano le ultime due giornate ma tutto il percorso e il Napoli di Conte ha fatto una stagione straordinaria».

«Sogno o ossessione per l'Inter? Secondo me è giusto non sia un'ossessione, giusto che contino i percorsi. Ma c'è differenza tra l'alzarla e guardarla», ha aggiunto il giornalista. «Rispetto agli altri allenatori Luis Enrique ha lavorato in Italia e rispetta il calcio italiano. Per questo farà delle contromosse. Nelle ultime partite ha provato qualcosa. Il laterale di sinistra stringe la posizione. Perché Kvara aiuta in copertura. Hakimi sale molto per innescare il movimento di Barcola. Ci sono due chiavi. La prima per l'Inter sarà Dumfries che dove attaccare Kvara per non dargli trovare spazio sul secondo palo. La seconda chiave è che il PSG è facilmente attaccabile alle spalle dei due di centrocampo per come costruisce. Mkhitaryan e Barella che ha segnato poco potrebbero essere chiavi importanti. Sarà molto importante anche Bastoni», ha aggiunto il giornalista.

Vogliamo dirlo? «Inzaghi è bravo, vogliamo dirlo? Questa è una squadra che è arrivata in tre anni in due finali di CL. Quante volte è stata al vertice per anni consecutivamente e vincendone uno, poi sembra che se non vinci sei un fesso, ma vince uno. Eravamo abituati forse ai 9 anni della Juve. Non si può non dare merito all'allenatore che ha fatto benissimo anche alla Lazio. La Lazio prima del covid se la stava giocando. Ha dimostrato di essere un bravo allenatore. Acerbi? Sarà interessante vedere come reagisce con un attacco che non dà riferimenti. Frattesi e chi entra dalla panchina? Il calcio ad alta intensità sta creando le figure che hanno calciatori che fanno la differenza negli ultimi 25-30 metri, sarà un elemento sempre in più», ha detto anche il telecronista che racconterà la sfida su Skysport.

(Fonte: SS24)