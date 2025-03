Champions League, la designazione arbitrale per Feyenoord-Inter

La squadra nerazzurra torna a giocare in Coppa mercoledì sera: la gara è in programma in Olanda alle 18.45

La Uefa ha designato il norvegese Espen Eskas come arbitro di Feyenoord-Inter, gara di andata degli ottavi di finale di Championsin programma mercoledì 5 alle ore 18.45 al 'De Kuip' di Rotterdam (Olanda). In questa stagione lo stesso direttore ha arbitrato il Milan nella gara col Liverpool, la Juve nella gara contro lo Stoccarda, la Fiorentina in Conference contro il Pafos e ha diretto anche la gara di Nations League dell'Italia contro il Belgio di ottobre, finita due a due.