"Dimarco fuori per tre settimane", riferisce il canale satellitare. Molto più importante l'infortunio rispetto alle prime sensazioni. L'esterno nerazzurro non sarà a disposizione di Inzaghi per la gara contro il Feyenoord di mercoledì, ma salterà anche tutte le gare prima della sosta per le Nazionali: il Monza, il ritorno con gli olandesi e l'altro scontro diretto in programma in queste settimane, la partita con l'Atalanta del 16 marzo. Complicato vederlo prima della sosta in campo. Il tecnico nerazzurro è in difficoltà sugli esterni perché sono out Darmian e Zalewski e anche loro non rientreranno prima della sosta. Carlos Augusto dovrebbe farcela per la sfida contro il Monza e il ritorno con il Feyenoord. Gli altri due non rientreranno prima della sosta. Per quanto riguarda Calhanoglu non ci sono problemi: la botta presa a Napoli non preoccupa.