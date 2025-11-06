L’Inter continua a far sognare i tifosi e a imporsi tra le grandi d’Europa. Secondo l’ultimo aggiornamento di Football Meets Data, i nerazzurri hanno il 100% di probabilità di entrare tra le prime 24, nel nuovo formato della competizione.
Praticamente, l’Inter è già virtualmente certa di proseguire il suo cammino europeo. Ma i nerazzurri sono ben posizionati anche come percentuale di ingresso nelle prime otto, che passano direttamente agli ottavi.
Ecco le posizioni previste:
