L'Allianz Arena può contenere 64.500 spettatori, ai due club spetta(va)no 18mila biglietti ciascuno. Gli altri tagliandi sono stati assegnati dall'Uefa attraverso una lotteria aperta ben prima che si conoscessero i nomi delle finaliste. Biglietti polverizzati anche lì. O meglio, ad oggi restano ancora disponibile degli Event box ad appena 5900 euro o dei Prestige a 6900", spiega la Gazzetta dello Sport.

Cosa può fare, dunque, chi non è tra i pochi fortunati? Prova a spiegarlo la Gazzetta dello Sport. Si legge nel focus: "Può appellarsi a qualche amicizia davvero altolocata oppure affidarsi ai siti che vendono biglietti a prezzi maggiorati. Affidarsi a canali terzi è però rischioso. La stessa Uefa infatti esorta "tutti i tifosi ad astenersi dall'acquistare biglietti o pacchetti hospitality da rivenditori, agenzie o siti web non autorizzati, poiché i biglietti ottenuti in violazione dei termini e delle condizioni Uefa non saranno validi e agli acquirenti potrebbe essere negato l'ingresso allo stadio". Proprio per evitare casi di bagarinaggio, sono vietati i cambi nominativo. Si specifica che l'accesso allo stadio sarà consentito soltanto con il device con cui si è stata scaricata l'app Uefa per acquistare il tagliando".

Quanto costa un biglietto per la finale di Champions League? — La prudenza deve essere massima. Anche perché in giro per il web i costi dei biglietti per la finale di Champions sono esorbitanti: "Il più economico sfiora i 3mila euro. E' un Categoria 3 (in vendita ufficiale a 180 euro) nel settore dei tifosi del Psg. Per avere un posto equivalente, ma dalla parte nerazzurra, bisogna pagare poco meno di 4.300 euro. A conferma che la febbre è più alta tra gli interisti. Visto che dare una sbirciata non costa nulla, siamo andati a vedere i biglietti più cari. Si va dai 20.394 euro per un posto business con tanto di catering, hospitality e televisori in postazione. Viene allora da chiedersi cosa sarà offerto a chi dovesse pagare 31.882 euro per i posti Prestige Vip, con specifica che a quel punto sarai posizionato non in una zona neutra ma con altri Prestige Vip della tua squadra".

L'Inter si troverà a gestire in qualche modo il malcontento di chi non riuscirà a esserci. Le proteste non mancheranno, nonostante lo sforzo del club per garantire massima meritocrazia. Sottolinea infatti la Gazzetta: "l'Inter ha fatto di tutto per stabilire criteri di meritocrazia e trasparenza nell'assegnare i codici ai fedelissimi, premiando chi era fidelizzato al club da più tempo. Eppure di oggi sono le proteste di alcuni presidenti degli Inter Club che non hanno ricevuto i codici, mentre diversi abbonati 'anziani' sarebbero penalizzati rispetto a quelli più recenti. L'Inter, infatti, a inizio settimana ha inviato agli abbonati da almeno 10 stagioni consecutive un form da compilare in caso di esclusione. La speranza è davvero l'ultima a morire".