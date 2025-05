"Il criterio più importante per l’assegnazione del biglietto sarà la fedeltà, non la velocità. L’Inter terrà conto degli anni consecutivi di sottoscrizione dell’abbonamento o dell’iscrizione all’Inter Club. Esempio: un abbonato da 10 anni sarà avvantaggiato rispetto ad un abbonato da due. I tifosi potranno accedere a inter.it/tickets, collegarsi alla pagina dedicata, compilare i propri dati e inviare la richiesta. Per acquistare il ticket sarà obbligatorio inserire anche i numeri della tessera “Siamo Noi” e della tessera socio dell’Inter Club. La richiesta inoltre non comporta l’attribuzione automatica di un codice di accesso: i tifosi selezionati lo riceveranno via e-mail nei giorni successivi. Il codice sarà valido per l’acquisto di un solo biglietto, personale e non cedibile. La mail indicata dovrà essere la stessa anche in fase di acquisto. Il codice sarà comunicato ai tifosi la prossima settimana".