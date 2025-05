Le parole dell'allenatore portoghese che con i nerazzurri nel 2010 proprio in semifinale contro i blaugrana ha conquistato la finale di Madrid

E a distanza di anni, a Marca, nei giorni di Inter-Barcellona, di quella partita ha detto: «Non ci sono parole per descrivere quello che è successo. La sensazione che abbiamo provato alla fine della partita è qualcosa che solo noi conosciamo e che rimarrà per sempre nei nostri ricordi. Non avrebbe potuto essere più epico. La partita a Milano è stata perfetta, e poi è arrivata la partita al Camp Nou».