Inter-Bodo/Glimt ai playoff di Champions League: un solo precedente nella storia

L'Inter affronterà i norvegesi per la seconda volta in una competizione europea: conosciamo meglio i prossimi avversari
Alessandro De Felice
Sarà il Bodo/Glimt l'avversario dell'Inter nei playoff della UEFA Champions League 2025/26. I nerazzurri, decimi al termine della fase campionato, affronteranno quindi la formazione norvegese, capace di conquistare il 23° posto grazie ai 9 punti ottenuti.

Una sfida affascinante che vedrà la squadra di Chivu sfidare una realtà in forte ascesa, pronta a misurarsi ancora una volta con la storia.

IL PRECEDENTE

Quella tra Inter e Bodo/Glimt non è una prima assoluta. I due club si sono infatti affrontati negli ottavi di finale della Coppa delle Coppe 1978/79, quando i norvegesi fecero il loro debutto a San Siro.

Fu una doppia sfida senza storia: l’Inter di Eugenio Bersellini dominò l’andata a Milano con un netto 5-0, grazie alle reti di Beccalossi, alla tripletta di Altobelli e al sigillo finale di Muraro.

Anche il ritorno sorrise ai nerazzurri: dopo il momentaneo vantaggio norvegese, arrivarono le firme di Altobelli su rigore e Scanziani per l’1-2 finale.

(Fonte: Inter.it)

