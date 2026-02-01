IL PRECEDENTE
Quella tra Inter e Bodo/Glimt non è una prima assoluta. I due club si sono infatti affrontati negli ottavi di finale della Coppa delle Coppe 1978/79, quando i norvegesi fecero il loro debutto a San Siro.
Fu una doppia sfida senza storia: l’Inter di Eugenio Bersellini dominò l’andata a Milano con un netto 5-0, grazie alle reti di Beccalossi, alla tripletta di Altobelli e al sigillo finale di Muraro.
Anche il ritorno sorrise ai nerazzurri: dopo il momentaneo vantaggio norvegese, arrivarono le firme di Altobelli su rigore e Scanziani per l’1-2 finale.
(Fonte: Inter.it)
