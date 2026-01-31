Il sorteggio di Nyon ha decretato l'avversario dell'Inter nei playoff della UEFA Champions League 2024/25: i nerazzurri affronteranno i norvegesi del Bodo/Glimt.
Quando si gioca Inter-Bodo/Glimt? Date e orari dei playoff di Champions League
Quando si gioca Inter-Bodo/Glimt? Date e orari dei playoff di Champions League
Inter sorteggiata nella parte di destra del tabellone: la vincente affronterà agli ottavi di finale una tra Sporting e Manchester City
Il match di andata si giocherà mercoledì 18 febbraio alle 21:00 in Norvegia, all’Aspmyra Stadion, mentre il ritorno andrà in scena a San Siro martedì 24 febbraio alle 21:00.
L'Inter è stata sorteggiata nella parte di destra del tabellone, quella denominata Percorso Blu dalla UEFA. La vincente tra i nerazzurri e il Bodo/Glimt affronterà nella doppia sfida degli ottavi di finale una tra Sporting Lisbona e Manchester City, che hanno concluso la League Phase rispettivamente in 7ª e 8ª posizione.
PLAYOFF: ORARI E DATE
ANDATA PLAYOFF
Mercoledì 18 febbraio 2026:
Bodo/Glimt-Inter, ore 21:00
RITORNO PLAYOFF
Martedì 24 febbraio 2026:
Inter-Bodo/Glimt, ore 21:00
