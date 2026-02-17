Inter-Bodo/Glimt, i precedenti: doppia sfida senza storia. In Norvegia…

Il club nerazzurro e quello norvegese si sono infatti affrontati negli ottavi di finale della Coppa delle Coppe 1978/79

L’ Inter è pronta a tornare protagonista in Europa. I nerazzurri volano in Norvegia per affrontare il Bodo/Glimt nell’andata dei playoff di Champions League 2025/26: una sfida affascinante e insidiosa che andrà in scena all’Aspmyra Stadion, casa della formazione giallonera.

PRECEDENTI

Quella tra Inter e Bodø/Glimt non è una prima assoluta. I due club si sono infatti affrontati negli ottavi di finale della Coppa delle Coppe 1978/79, quando i norvegesi fecero il loro debutto a San Siro.