Inter-Bodo/Glimt, i precedenti: doppia sfida senza storia. In Norvegia…

L’Inter è pronta a tornare protagonista in Europa. I nerazzurri volano in Norvegia per affrontare il Bodo/Glimt nell’andata dei playoff di Champions League 2025/26: una sfida affascinante e insidiosa che andrà in scena all’Aspmyra Stadion, casa della formazione giallonera.
Una notte europea tutta da vivere, tra tradizione, numeri e protagonisti.
PRECEDENTI—
Quella tra Inter e Bodø/Glimt non è una prima assoluta. I due club si sono infatti affrontati negli ottavi di finale della Coppa delle Coppe 1978/79, quando i norvegesi fecero il loro debutto a San Siro.
Fu una doppia sfida senza storia: l’Inter di Eugenio Bersellini dominò l’andata a Milano con un netto 5-0, grazie alle reti di Beccalossi, alla tripletta di Altobelli e al sigillo finale di Muraro.
Anche il ritorno sorrise ai nerazzurri: dopo il momentaneo vantaggio norvegese, arrivarono le firme di Altobelli su rigore e Scanziani per l’1-2 finale.
Per l’Inter sarà appena la terza partita europea disputata in Norvegia: l’ultimo precedente risale al pareggio per 2-2 in casa del Rosenborg nel settembre 2022. L’altro incrocio, invece, fu proprio la vittoria per 2-1 contro il Bodø/Glimt nell’ottobre 1978.
(Fonte: Inter.it)
