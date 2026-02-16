FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe champions league Bodo/Glimt-Inter, scelto l’arbitro: fischia Siebert, VAR e designazione completa

coppe

Bodo/Glimt-Inter, scelto l’arbitro: fischia Siebert, VAR e designazione completa

Bodo/Glimt-Inter, scelto l’arbitro: fischia Siebert, VAR e designazione completa - immagine 1
La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali in vista del primo dei due atti dei playoff di Champions League
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Dopo il successo contro la Juventus per 3-2 e le polemiche per l'episodio Bastoni-Kalulu, l'Inter scende in campo in Champions League mercoledì alle ore 21:00.

Mercoledì va in scena l'andata dei playoff contro il Bodo/Glimt, in Norvegia, nel primo dei due scontri che vedranno i nerazzurri affrontare gli scandinavi.

Bodo/Glimt-Inter, scelto l’arbitro: fischia Siebert, VAR e designazione completa- immagine 2

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali in vista del primo dei due atti: sarà il tedesco Daniel Siebert il direttore di gara di Bodo Glimt-Inter,

Gli assistenti saranno i connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn, quarto uomo Daniel Schlager. Al Var Christian Dingert, Avar il francese Jérôme Brisard.

Bodo/Glimt-Inter, scelto l’arbitro: fischia Siebert, VAR e designazione completa- immagine 3

La designazione completa:

Arbitro: Daniel Siebert GER

Assistenti: Jan Seidel GER e Rafael Foltyn GER

Quarto uomo: Daniel Schlager GER

Video Assistant Referee: Christian Dingert GER

Assistente Video Assistant Referee: Jérôme Brisard FRA

Leggi anche
Inter, dove gioca il Bodo/Glimt? Città e stadio dell’avversaria ai playoff di Champions
Inter-Bodo/Glimt ai playoff di Champions League: un solo precedente nella storia

© RIPRODUZIONE RISERVATA