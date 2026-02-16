Dopo il successo contro la Juventus per 3-2 e le polemiche per l'episodio Bastoni-Kalulu, l'Inter scende in campo in Champions League mercoledì alle ore 21:00.
Bodo/Glimt-Inter, scelto l’arbitro: fischia Siebert, VAR e designazione completa
La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali in vista del primo dei due atti dei playoff di Champions League
Mercoledì va in scena l'andata dei playoff contro il Bodo/Glimt, in Norvegia, nel primo dei due scontri che vedranno i nerazzurri affrontare gli scandinavi.
La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali in vista del primo dei due atti: sarà il tedesco Daniel Siebert il direttore di gara di Bodo Glimt-Inter,
Gli assistenti saranno i connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn, quarto uomo Daniel Schlager. Al Var Christian Dingert, Avar il francese Jérôme Brisard.
La designazione completa:
Arbitro: Daniel Siebert GER
Assistenti: Jan Seidel GER e Rafael Foltyn GER
Quarto uomo: Daniel Schlager GER
Video Assistant Referee: Christian Dingert GER
Assistente Video Assistant Referee: Jérôme Brisard FRA
