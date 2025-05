Il club nerazzurro, come gli altri club della CL, raccoglierà i frutti dei risultati sul campo: l'UEFA verserà i soldi per il raggiungimento di quarti e semifinali. Per la finale...

Eva A. Provenzano Caporedattore 16 maggio 2025 (modifica il 16 maggio 2025 | 13:31)

Calcio e Finanza parla di bonus in arrivo per l'Inter per l'approdo ai quarti e alle semifinali della finale di Champions League. "La Federcalcio europea verserà nella giornata di oggi i premi per la qualificazione ai quarti e alle semifinali della Champions League 2024/25. A ricevere questi bonus – complessivamente 160 milioni di euro – saranno in totale otto club", scrive il sito specializzato.