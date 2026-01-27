Notte europea al Signal Iduna Park per l’Inter, attesa da una delle trasferte più impegnative di questa UEFA Champions League.
coppe
Inter-Borussia Dortmund, sei precedenti: bilancio positivo, l’ultimo incrocio…
I nerazzurri affrontano il Borussia Dortmund in quella che è l'ultima gara della fase campionato: un match decisivo che definirà il percorso della squadra di Chivu.
Il fischio d'inizio è previsto per mercoledì 28 gennaio alle ore 21.
PRECEDENTI
L’Inter ha vinto tre dei sei precedenti contro il Borussia Dortmund nelle competizioni europee con due vittorie dei tedeschi e un pareggio a completare il bilancio.
L’ultimo incontro tra Borussia Dortmund e Inter è terminato con un 3-2 in favore dei tedeschi nel novembre 2019, una partita in cui l’Inter era avanti 2-0 all’intervallo. Quella è stata l’unica volta in cui il Dortmund, in una partita di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, è stato in svantaggio di almeno due gol all’intervallo e ha poi vinto, così come l’unica volta in cui l’Inter, in queste competizioni, ha condotto di due o più gol all’intervallo e ha poi perso.
Il Borussia Dortmund ha ospitato l’Inter in tre occasioni nelle competizioni europee (1V, 1N, 1P), con una media di 4.3 gol segnati a partita (sei reti realizzate dal Dortmund, sette dall’Inter).
(Fonte: Inter.it)
