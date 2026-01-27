L’ultimo incontro tra Borussia Dortmund e Inter è terminato con un 3-2 in favore dei tedeschi nel novembre 2019, una partita in cui l’Inter era avanti 2-0 all’intervallo. Quella è stata l’unica volta in cui il Dortmund, in una partita di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, è stato in svantaggio di almeno due gol all’intervallo e ha poi vinto, così come l’unica volta in cui l’Inter, in queste competizioni, ha condotto di due o più gol all’intervallo e ha poi perso.