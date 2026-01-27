FC Inter 1908
Inter-Borussia Dortmund, sei precedenti: bilancio positivo, l’ultimo incrocio…

I numeri e le curiosità delle sfide ufficiali disputate nella storia tra il club tedesco e quello nerazzurri
Alessandro De Felice
Notte europea al Signal Iduna Park per l’Inter, attesa da una delle trasferte più impegnative di questa UEFA Champions League.

I nerazzurri affrontano il Borussia Dortmund in quella che è l'ultima gara della fase campionato: un match decisivo che definirà il percorso della squadra di Chivu.

Il fischio d'inizio è previsto per mercoledì 28 gennaio alle ore 21.

Getty Images

PRECEDENTI

L’Inter ha vinto tre dei sei precedenti contro il Borussia Dortmund nelle competizioni europee con due vittorie dei tedeschi e un pareggio a completare il bilancio.

L’ultimo incontro tra Borussia Dortmund e Inter è terminato con un 3-2 in favore dei tedeschi nel novembre 2019, una partita in cui l’Inter era avanti 2-0 all’intervallo. Quella è stata l’unica volta in cui il Dortmund, in una partita di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, è stato in svantaggio di almeno due gol all’intervallo e ha poi vinto, così come l’unica volta in cui l’Inter, in queste competizioni, ha condotto di due o più gol all’intervallo e ha poi perso.

Inter-Borussia Dortmund, sei precedenti: bilancio positivo, l’ultimo incrocio…- immagine 3

Il Borussia Dortmund ha ospitato l’Inter in tre occasioni nelle competizioni europee (1V, 1N, 1P), con una media di 4.3 gol segnati a partita (sei reti realizzate dal Dortmund, sette dall’Inter).

  • 15-04-1964, Borussia Dortmund-Inter 2-2 – 4' Mazzola, 23' Brungs, 28' Brungs, 41' Corso

  • 29-04-1964, Inter-Borussia Dortmund 2-0 – 48' Mazzola, 75' Jair

  • 01-03-1994, Borussia Dortmund-Inter 1-3 – 33' Jonk, 36' Jonk, 82' Schulz, 89' Shalimov

  • 17-03-1994, Inter-Borussia Dortmund 1-2 – 39' Zorc, 47' Ricken, 81' Manicone

  • 23-10-2019, Inter-Borussia Dortmund 2-0 – 22' Martínez, 90' Candreva

  • 05-11-2019, Borussia Dortmund-Inter 3-2 – 5' Martínez, 40' Vecino, 52' Hakimi, 65' Brandt, 78' Hakimi

    • (Fonte: Inter.it)

