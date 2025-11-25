Inter, torna la Champions League: la classifica e il calendario dei nerazzurri

La squadra di Chivu ha iniziato la Champions League 2025/26 ottenendo dodici punti: nell'esordio europeo stagionale i nerazzurri hanno espugnato la Johan Cruijff Arena di Amsterdam vincendo 2-0 contro l'Ajax. La doppietta di Marcus Thuram ha regalato i primi tre punti. Ottima anche la prima uscita a San Siro che ha visto la squadra di Chivu battere 3-0 lo Slavia Praga grazie alla doppietta di Lautaro e al gol di Dumfries. Poi la vittoria esterna per 4-0 contro l'Union Saint-Gilloise con le firme di Dumfries, Lautaro, Calhanoglu e Pio Esposito e infine il 2-1 di San Siro contro il Kairat arrivato grazie ai gol di Lautaro e Carlos Augusto.