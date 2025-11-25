FC Inter 1908
Inter, torna la Champions League: la classifica e il calendario dei nerazzurri

Dopo la vittoria a San Siro contro il Kairat Almaty i nerazzurri si preparano ad affrontare in trasferta l'Atletico Madrid
Alessandro De Felice
L’Inter ha firmato una nuova impresa europea dopo il 2-1 contro il Kairat Almaty, nella quarta giornata della fase campionato. Quattro vittorie su quattro in Champions League.

La squadra di Chivu ha iniziato la Champions League 2025/26 ottenendo dodici punti: nell'esordio europeo stagionale i nerazzurri hanno espugnato la Johan Cruijff Arena di Amsterdam vincendo 2-0 contro l'Ajax. La doppietta di Marcus Thuram ha regalato i primi tre punti. Ottima anche la prima uscita a San Siro che ha visto la squadra di Chivu battere 3-0 lo Slavia Praga grazie alla doppietta di Lautaro e al gol di Dumfries. Poi la vittoria esterna per 4-0 contro l'Union Saint-Gilloise con le firme di Dumfries, Lautaro, Calhanoglu e Pio Esposito e infine il 2-1 di San Siro contro il Kairat arrivato grazie ai gol di Lautaro e Carlos Augusto.

Il prossimo impegno dei nerazzurri è previsto per mercoledì 26 novembre alle ore 21 quando affronteranno in trasferta l'Atletico Madrid.

Le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dalla nona alla ventiquattresima posizione si qualificheranno per il turno dei playoff.

UCL, LA CLASSIFICA DELLA LEAGUE PHASE

Bayern Monaco 12, Arsenal 12, INTER 12, Manchester City 10, Paris Saint-Germain 9, Newcastle 9, Real Madrid 9, Liverpool 9, Galatasaray 9, Tottenham 8, Barcellona 7, Chelsea 7, Sporting Lisbona 7, Borussia Dortmund 7, Qarabağ 7, Atalanta 7, Atletico Madrid 6, PSV Eindhoven 5, Monaco 5, Pafos 5, Bayer Leverkusen 5, Club Brugge 4, Eintracht Francoforte 4, Napoli 4, Olympique Marsiglia 3, Juventus 3, Athletic Bilbao 3, Union Saint-Gilloise 3, Bodø/Glimt 2, Slavia Praga 2, Olympiacos 2, Villarreal 1, Copenhagen 1, Kairat Almaty 1, Benfica 0, Ajax 0.

IL CALENDARIO

GIORNATA 1

Mercoledì 17 settembre 2025

Ajax-Inter 0-2

GIORNATA 2

Martedì 30 settembre, ore 21:00

Inter-Slavia Praga 3-0

GIORNATA 3

Martedì 21 ottobre 2025, ore 21:00

Union SG-Inter 0-4

GIORNATA 4

Mercoledì 5 novembre 2025, ore 21:00

Inter-Kairat Almaty 2-1

GIORNATA 5

Mercoledì 26 novembre 2025, ore 21:00

Atletico Madrid-Inter

GIORNATA 6

Martedì 9 dicembre 2025, ore 21:00

Inter-Liverpool

GIORNATA 7

Martedì 20 gennaio 2026, ore 21:00

Inter-Arsenal

GIORNATA 8

Mercoledì 28 gennaio 2026, ore 21:00

Borussia Dortmund-Inter

(Fonte: Inter.it)

