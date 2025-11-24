Il difensore bianconero non è stato convocato dal tecnico Luciano Spalletti in vista della gara contro il Bodo Glimt

La Juventus è partita per la Norvegia senza Federico Gatti, il difensore bianconero non è stato convocato dal tecnico Luciano Spalletti in vista della gara contro il Bodo Glimt.

Il classe 1998 è stato fermato da una sindrome influenzale e, dopo aver saltato la rifinitura di stamattina alla Continassa, non è riuscito a recuperare, "ufficializzando" così la sua assenza per la quinta giornata di Champions League.