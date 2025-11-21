In Champions League sono state giocate quattro delle otto sfide del turno eliminatorio e in giornata sono stati versati dall'UEFA la prima trance dei pagamenti per la partecipazione a questa nuova stagione. Verranno distribuiti i premi legati ai risultati ottenuti fin qui dai vari club.
coppe
Champions, pagati i primi premi. L’Inter fa en plein: le cifre incassate dalle italiane
"Nel complesso, la Federcalcio europea verserà nelle casse delle società un totale di 151 milioni di euro in termini di bonus, suddivisi tra i 2,1 milioni di euro per ogni successo conquistato e i 700mila euro per ogni pareggio. Ogni club può così incassare un massimo di 8,4 milioni, frutto di quattro successi nelle quattro partite iniziali della prima fase", scrive Calcio e Finanza.
I club italiani metteranno a bilancio un totale di 18.2 mln e all'Inter toccheranno 8.4 mln per le quattro partite di CL vinte in questa prima parte della stagione contro Ajax, Slavia Praga, Union e Kairat.
Al secondo posto l'Atalanta 4,9 mln di euro per due vittorie e un pareggio, al Napoli 2.8 mln per una vittoria e un pari e poi la Juve, tre pareggi quindi 2.1 mln dai calcoli effettuati.
(Fonte: Calcio e Finanza)
© RIPRODUZIONE RISERVATA