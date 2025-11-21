L'UEFA paga i primi premi per le gare del girone eliminatorio e la squadra di Chivu ne ha vinte quattro

In Champions League sono state giocate quattro delle otto sfide del turno eliminatorio e in giornata sono stati versati dall'UEFA la prima trance dei pagamenti per la partecipazione a questa nuova stagione. Verranno distribuiti i premi legati ai risultati ottenuti fin qui dai vari club.